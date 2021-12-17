Госдума выяснит обстоятельства принятия закона об образовательных онлайн-платформах
Совет Госдумы проведет служебное расследование обстоятельств принятия закона об использовании при дистанционном обучении прошедших государственную верификацию онлайн-ресурсов. Об этом сообщил Думы Вячеслав Володин.
Слова председателя нижней палаты парламента приводит ТАСС. По словам Володина, Совет Думы решил «создать согласительную комиссию и провести служебное расследование обстоятельств принятия закона», по итогам расследования парламент будет «делать выводы».
Госдума приняла закон об использовании онлайн-ресурсов и электронных учебно-методических материалов, прошедших государственную верификацию, 8 декабря. Неделю спустя Совет Федерации отклонил документ.
Согласно заключению профильного комитета Совфеда по науке, образованию и культуре, поправки «содержат техническую ошибку, наличие которой приводит к внутреннему противоречию в указанной статье базового федерального закона». Отмечается, что неточности могут привести к проблемам в формировании перечня профессий, специальностей и направлений среднего профессионального и высшего образования, «по которым применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий не допускается в принципе».
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