Госдума выяснит обстоятельства принятия закона об образовательных онлайн-платформах

Слова председателя нижней палаты парламента приводит ТАСС. По словам Володина, Совет Думы решил «создать согласительную комиссию и провести служебное расследование обстоятельств принятия закона», по итогам расследования парламент будет «делать выводы».

Госдума приняла закон об использовании онлайн-ресурсов и электронных учебно-методических материалов, прошедших государственную верификацию, 8 декабря. Неделю спустя Совет Федерации отклонил документ.

Согласно заключению профильного комитета Совфеда по науке, образованию и культуре, поправки «содержат техническую ошибку, наличие которой приводит к внутреннему противоречию в указанной статье базового федерального закона». Отмечается, что неточности могут привести к проблемам в формировании перечня профессий, специальностей и направлений среднего профессионального и высшего образования, «по которым применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий не допускается в принципе».

