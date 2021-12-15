Совфед не принял поправки Госдумы к закону «Об образовании»
Совет Федерации отклонил поправки Госдумы к закону «Об образовании». Одобрить проект не позволила техническая ошибка, сообщает ТАСС.
Согласно поправкам, ранее принятым Госдумой, школы и колледжи должны осуществлять онлайн-обучение на базе одобренных государственных платформ и учебно-методических материалов, которые прошли государственную верификацию.
Совфед предложил Госдуме организовать комиссию «для преодоления возникших разногласий». Как только техническая ошибка будет устранена, Совфед вновь рассмотрит документ.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко негативно оценила работу министра просвещения Сергея Кравцова по доработке системы образования в России.
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