Совфед не принял поправки Госдумы к закону «Об образовании»

До 60% финансирования ОМС в Москве направят на амбулаторную помощь Около 12,5 тысяч рабочих мест создадут в Новой Москве в 2022 году Платформу МЦД «Битца-2» построят в Подмосковье за счёт инвестора Более 1 млн куб. снега вывезено на снегосплавные пункты в Москве в декабре Фестиваль «Новый год и Рождество в «Художественном» пройдёт в столице