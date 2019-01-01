Госдума ввела штрафы за фальшивый техосмотр

Депутаты Госдумы одобрили законопроект, устанавливающий штрафы за фальшивые диагностические карты техосмотра (ТО) автомобиля без его реального прохождения. Как отмечает ТАСС, в частности, оформление поддельной карты будет наказываться штрафом в размере от пяти до десяти тысяч рублей для физических лиц. Для должностных — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Для юридических штраф составит от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

Помимо этого, штрафные санкции будут распространяться на лиц, которые передали в единую автоматизированную информационную систему данных о прохождении ТО, но позже было установлено, что эта процедура не проводилась.