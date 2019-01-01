Общество

Госдума ввела штрафы за фальшивый техосмотр

16 июля13:23

Депутаты Госдумы одобрили законопроект, устанавливающий штрафы за фальшивые диагностические карты техосмотра (ТО) автомобиля без его реального прохождения. Как отмечает ТАСС, в частности, оформление поддельной карты будет наказываться штрафом в размере от пяти до десяти тысяч рублей для физических лиц. Для должностных — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Для юридических штраф составит от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

Помимо этого, штрафные санкции будут распространяться на лиц, которые передали в единую автоматизированную информационную систему данных о прохождении ТО, но позже было установлено, что эта процедура не проводилась.

Техосмотр для недобросовестного водителя смертельно опасен

Как напоминает RT, 7 июня закон об обязательной фотофиксации технического осмотра автомобилей подписал Владимир Путин. Отныне диагностические карты будут оформляться в электронном виде. Этот закон поможет бороться с практикой оформления карт без фактически пройденного техосмотра.

Ранее НСН писала, что депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект об отмене технического осмотра для личных автомобилей. Авторы инициативы привели в пример статистику ДТП за январь-сентябрь 2018 года, согласно которой техническая неисправность стала причиной только 3,8% аварий.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в беседе с НСН заявил, что техосмотр в нынешнем виде остаётся пустой формальностью.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:ТехосмотрШтраф