Госдума ввела штрафы за фальшивый техосмотр
Депутаты Госдумы одобрили законопроект, устанавливающий штрафы за фальшивые диагностические карты техосмотра (ТО) автомобиля без его реального прохождения. Как отмечает ТАСС, в частности, оформление поддельной карты будет наказываться штрафом в размере от пяти до десяти тысяч рублей для физических лиц. Для должностных — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Для юридических штраф составит от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.
Помимо этого, штрафные санкции будут распространяться на лиц, которые передали в единую автоматизированную информационную систему данных о прохождении ТО, но позже было установлено, что эта процедура не проводилась.
Как напоминает RT, 7 июня закон об обязательной фотофиксации технического осмотра автомобилей подписал Владимир Путин. Отныне диагностические карты будут оформляться в электронном виде. Этот закон поможет бороться с практикой оформления карт без фактически пройденного техосмотра.
Ранее НСН писала, что депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект об отмене технического осмотра для личных автомобилей. Авторы инициативы привели в пример статистику ДТП за январь-сентябрь 2018 года, согласно которой техническая неисправность стала причиной только 3,8% аварий.
Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в беседе с НСН заявил, что техосмотр в нынешнем виде остаётся пустой формальностью.
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