Госдума ввела штрафы до полумиллиона рублей для перекупщиков билетов на поезда

Депутаты Госдумы приняли третьем, окончательном чтении законопроект, который вводит штрафы для перекупщиков билетов на поезда дальнего следования. Об этом сообщает RT.

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Речь идёт о покупке и перепродаже железнодорожных билетов лицами, которые не являются перевозчиками. Также наказание предусмотрено при отсутствии заключённого с перевозчиком соответствующего договора.

Согласно поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, штраф для граждан составит от пяти тысяч до 10 тысяч рублей. Индивидуальным предпринимателям без образования юрлица (ЧПБОЮЛ) и юрлицам будет грозить наказание в размере от 400 тысяч до полумиллиона рублей.

Ранее российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» и Федеральная пассажирская компания (ФПК) утвердили план, который позволит обеспечить поездам дальнего следования в РФ доступ к высокоскоростному интернету, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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