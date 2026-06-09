Госдума ввела штрафы до полумиллиона рублей для перекупщиков билетов на поезда

Речь идёт о покупке и перепродаже железнодорожных билетов лицами, которые не являются перевозчиками. Также наказание предусмотрено при отсутствии заключённого с перевозчиком соответствующего договора.

Согласно поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, штраф для граждан составит от пяти тысяч до 10 тысяч рублей. Индивидуальным предпринимателям без образования юрлица (ЧПБОЮЛ) и юрлицам будет грозить наказание в размере от 400 тысяч до полумиллиона рублей.

Ранее российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» и Федеральная пассажирская компания (ФПК) утвердили план, который позволит обеспечить поездам дальнего следования в РФ доступ к высокоскоростному интернету, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

