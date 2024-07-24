Госдума в первом чтении приняла законопроект о регулировании майнинга криптовалют

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который будет регулировать внешнеторговые расчеты с использованием криптовалюты.

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Документ внесен депутатами во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Новый законопроект позволяет закрепить законодательно порядок и условия майнинга цифровой валюты. Согласно законопроекту, требования к лицам, осуществляющим майнинг, будет устанавливать правительство РФ по согласованию с Банком России.

Член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин отметил, что законопроект поможет снизить риски нелегального майнинга, а также простимулирует развитие отрасли, привлечет инвестиции и создаст новые рабочие места, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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