Госдума в первом чтении приняла законопроект о регулировании майнинга криптовалют

Документ внесен депутатами во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Новый законопроект позволяет закрепить законодательно порядок и условия майнинга цифровой валюты. Согласно законопроекту, требования к лицам, осуществляющим майнинг, будет устанавливать правительство РФ по согласованию с Банком России.

Член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин отметил, что законопроект поможет снизить риски нелегального майнинга, а также простимулирует развитие отрасли, привлечет инвестиции и создаст новые рабочие места, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



