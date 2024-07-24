Госдума в первом чтении приняла законопроект о регулировании майнинга криптовалют
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который будет регулировать внешнеторговые расчеты с использованием криптовалюты.
Документ внесен депутатами во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Новый законопроект позволяет закрепить законодательно порядок и условия майнинга цифровой валюты. Согласно законопроекту, требования к лицам, осуществляющим майнинг, будет устанавливать правительство РФ по согласованию с Банком России.
Член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин отметил, что законопроект поможет снизить риски нелегального майнинга, а также простимулирует развитие отрасли, привлечет инвестиции и создаст новые рабочие места, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФТС: выросло число попыток контрабанды в аэропортах Москвы
- Госдума в первом чтении приняла законопроект о регулировании майнинга криптовалют
- Госдума разрешила всем приставам применять силу, спецсредства и оружие
- Ученые рассказали о новом применении препарата от рака
- Госдума обязала кафе и рестораны выдавать бумажные чеки
- СК РФ: Установлена личность подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве
- Путин поручил обеспечить заселение в отели по водительским правам
- Шольц заявил о намерении переизбраться на пост канцлера
- Американский город Солт-Лейк-Сити второй раз примет зимние Олимпийские игры
- Марио Фернандес покинул «Зенит»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru