«Радикально обелить!»: Кирьянов назвал условия для введения налога на майнинг

Для того, чтобы ввести налог на майнинг криптовалюты, эту сферу нужно радикально «обелить», заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в разговоре с НСН.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что фермы для майнинга криптовалют могут приводить к дефициту мощностей электроэнергии в отдельных регионах, это фиксировалось в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае. Он отметил, что дал поручения с целью урегулировать майнинг цифровых валют в стране, включая вопросы налогообложения этой деятельности. Кирьянов указал, что перед этим необходимо законодательно закрепить понятие майнинга.