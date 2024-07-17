«Радикально обелить!»: Кирьянов назвал условия для введения налога на майнинг
Ставки налога на майнинг могут быть как специальные, так и встроенные в рамки общей системы налогообложения, отметил в эфире НСН депутат Артем Кирьянов.
Для того, чтобы ввести налог на майнинг криптовалюты, эту сферу нужно радикально «обелить», заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в разговоре с НСН.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что фермы для майнинга криптовалют могут приводить к дефициту мощностей электроэнергии в отдельных регионах, это фиксировалось в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае. Он отметил, что дал поручения с целью урегулировать майнинг цифровых валют в стране, включая вопросы налогообложения этой деятельности. Кирьянов указал, что перед этим необходимо законодательно закрепить понятие майнинга.
«Во-первых, надо радикально обелить майнинг как сферу, это главная задача. Во-вторых, здесь речь не идет о том, чтобы тарифы или налоги носили запретительный характер, это новый вид деятельности, цифрового бизнеса, который нам должен быть интересен и в плане получения дополнительных доходов в бюджет, и в плане развития данного направления как бизнеса понятного, прозрачного, конкурентного. Давно говорю о том, что необходимо законодательно закрепить понятие майнинга и всех сопутствующих определений, которые бы действовали и для целей налогообложения, и для иных целей в рамках законодательства», – сказал Кирьянов.
По его словам, ставки налога на майнинг могут быть как специальные, так и встроенные в рамки общей системы налогообложения.
«Что касается ставок налогообложения – это вопрос отдельный. Может быть, они будут специальные, может быть, будут в рамках общей системы налогообложения: налог на прибыль и так далее», – указал собеседник НСН.
Также депутат подчеркнул, что все решения, связанные с майнингом криптовалют, должны «укладываться» в Цифровой кодекс.
«Думаю, что решение, связанное с майнингом, криптовалютой, другими новыми цифровыми явлениями, в том числе регулированием маркетплейсов, должны быть системными и в идеале укладываться в цифровой кодекс. Это был бы правильный и единообразный подход к определениям, которые давали бы уже для исполнения понятную законодательную базу», – добавил он.
Ранее сообщалось, что Министерство финансов РФ намерено поддержать признание майнинга криптовалют полноценным видом экономической деятельности. Министерство согласно присвоить майнингу код общероссийского классификатора видов экономической деятельности – ОКВЭД. Он выбирается предпринимателями при регистрации ИП или компании, что делает бизнес законным, а также дает возможность получить лицензию и господдержку, передает «Радиоточка НСН».
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