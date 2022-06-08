Госдума в I чтении приняла законопроект об усилении контроля за оборотом оружия

Депутаты государственной Думы в среду в первом чтении приняли законопроект об ужесточении госконтроля за выдачей огнестрельного оружия.

В рамках нового нормативного акта, предлагается проводить проверку всех кандидатов на получение оружия силами органов ФСБ и МВД. Об этом рассказал один из авторов законопроекта Александр Хинштейн.

«В случае если имеется информация о причастности гражданина к организованной преступности или о его намерениях использовать оружие в противоправных, преступных целях, эти данные будут передаваться в Росгвардию и являться основанием для отказа в выдаче разрешения на оружие. Срок действия отказа - 1 год», - пояснил Хинштейн.

Он также сообщил, что предлагается оставить за кандидатом право обжаловать такой отказ в судебном порядке.

«Проверки не проводятся в отношении лиц, проходящих службу в государственных военизированных организациях и имеющих воинские или специальные звания, либо классные чины юстиции, а также лиц, замещающих государственные должности РФ, должности федеральной государственной службы, государственные должности субъектов РФ и должности государственной службы субъекта РФ», - отметил депутат.