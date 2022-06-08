Госдума в I чтении приняла законопроект об усилении контроля за оборотом оружия
Депутаты государственной Думы в среду в первом чтении приняли законопроект об ужесточении госконтроля за выдачей огнестрельного оружия.
В рамках нового нормативного акта, предлагается проводить проверку всех кандидатов на получение оружия силами органов ФСБ и МВД. Об этом рассказал один из авторов законопроекта Александр Хинштейн.
«В случае если имеется информация о причастности гражданина к организованной преступности или о его намерениях использовать оружие в противоправных, преступных целях, эти данные будут передаваться в Росгвардию и являться основанием для отказа в выдаче разрешения на оружие. Срок действия отказа - 1 год», - пояснил Хинштейн.
Он также сообщил, что предлагается оставить за кандидатом право обжаловать такой отказ в судебном порядке.
«Проверки не проводятся в отношении лиц, проходящих службу в государственных военизированных организациях и имеющих воинские или специальные звания, либо классные чины юстиции, а также лиц, замещающих государственные должности РФ, должности федеральной государственной службы, государственные должности субъектов РФ и должности государственной службы субъекта РФ», - отметил депутат.
По его словам, эти категории граждан итак уже охвачены комплексом проверочных оперативно-розыскных и иных мероприятий, в связи с прохождением государственной службы.
От проверок, согласно документу, будут освобождены и граждане, относящиеся к коренным малочисленным народам РФ, ведущим традиционный образ жизни и занимающимся традиционными промыслами в местах своего проживания.
Ранее Владимир Путин потребовал срочно проработать новые правила оборота оружия в России.
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