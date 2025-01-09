Госдума в феврале рассмотрит проект по продлению маткапитала до 2030 года
Госдума может в феврале рассмотреть проект о продлении материнского капитала до 2030 года. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, передает РИА Новости.
По ее словам, законопроект нижняя палата парламента может рассмотреть во втором и третьем чтениях в первой половине февраля.
Сейчас программа маткапитала действует до начала 2026 года. В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин предложил продлить ее как минимум до 2030 года.
Ранее независимый демограф Алексей Ракша рассказал НСН, что выплаты родителям - это самая эффективная мера повышения рождаемости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru