Госдума в феврале рассмотрит проект по продлению маткапитала до 2030 года

Госдума может в феврале рассмотреть проект о продлении материнского капитала до 2030 года. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, передает РИА Новости.

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По ее словам, законопроект нижняя палата парламента может рассмотреть во втором и третьем чтениях в первой половине февраля.

Сейчас программа маткапитала действует до начала 2026 года. В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин предложил продлить ее как минимум до 2030 года.

Ранее независимый демограф Алексей Ракша рассказал НСН, что выплаты родителям - это самая эффективная мера повышения рождаемости.




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