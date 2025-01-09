Госдума в феврале рассмотрит проект по продлению маткапитала до 2030 года

По ее словам, законопроект нижняя палата парламента может рассмотреть во втором и третьем чтениях в первой половине февраля.

Сейчас программа маткапитала действует до начала 2026 года. В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин предложил продлить ее как минимум до 2030 года.

Ранее независимый демограф Алексей Ракша рассказал НСН, что выплаты родителям - это самая эффективная мера повышения рождаемости.











