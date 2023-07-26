Госдума в четыре раза увеличила штраф за задержку авиарейсов

Согласно принятым в третьем чтении поправкам в Воздушный кодекс РФ, вместо прежних 25 рублей штраф составит 100 рублей за каждый час просрочки, но не более 50% стоимости перевозки.

Авторы инициативы указали, что благодаря более крупному штрафу увеличится ответственность перевозчиков за задержку вылета.

Ранее в Минтрансе РФ заявили, что за первые пять месяцев 2023 года стоимость авиабилетов на внутренние рейсы выросла на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

