Госдума в четыре раза увеличила штраф за задержку авиарейсов
Депутаты Госдумы одобрили четырёхкратное повышение штрафа для авиакомпаний за задержку рейсов и доставку багажа, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Согласно принятым в третьем чтении поправкам в Воздушный кодекс РФ, вместо прежних 25 рублей штраф составит 100 рублей за каждый час просрочки, но не более 50% стоимости перевозки.
Авторы инициативы указали, что благодаря более крупному штрафу увеличится ответственность перевозчиков за задержку вылета.
Ранее в Минтрансе РФ заявили, что за первые пять месяцев 2023 года стоимость авиабилетов на внутренние рейсы выросла на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru