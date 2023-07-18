Десятки авиарейсов задержали в аэропорту Красноярска из-за тумана

Были задержаны 14 бортов на прилет и 6 на вылет, отмечает РЕН ТВ.

«Задержаны рейсы из Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Минеральных Вод, Алматы, Оша, Ташкента», — отметили в аэропорту.

В воздушной гавани указали, что большинство самолетов уже вылетели из аэропортов отправления. Как ожидалось, они совершат посадку в Красноярске с 05:30 до 06:30 мск.

Ранее Гидрометцентр предупреждал о грозах с туманом в центральных и южных районах Красноярского края 18 июля, напоминает телеканал «360».

