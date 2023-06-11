Госдума: в 2025 году пенсии проиндексируют дважды

По его словам, в законе о бюджете Соцфонда с 1 января 2024 года страховые пенсии увеличат на 4,6 процента, с 1 февраля 2025 года — на 4 процента и с 1 апреля 2025 — на 3,6 процента.

После завершения переходного периода выплаты пенсионерам начнут увеличивать по фактической инфляции за предыдущий год. Первые данные по ней появляются в начале 2025 года. Пенсии сначала увеличат с 1 февраля, затем повышение произойдет в апреле.

Ранее экономист предупредила о риске потери пенсии при переезде в другую страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

