Госдума: в 2025 году пенсии проиндексируют дважды

В 2025 году произойдет двойная индексация пенсии, сообщает «Российская газета» со ссылкой на депутата Госдумы от ЛДПР Ярослава Нилова.

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По его словам, в законе о бюджете Соцфонда с 1 января 2024 года страховые пенсии увеличат на 4,6 процента, с 1 февраля 2025 года — на 4 процента и с 1 апреля 2025 — на 3,6 процента.

После завершения переходного периода выплаты пенсионерам начнут увеличивать по фактической инфляции за предыдущий год. Первые данные по ней появляются в начале 2025 года. Пенсии сначала увеличат с 1 февраля, затем повышение произойдет в апреле.

Ранее экономист предупредила о риске потери пенсии при переезде в другую страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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