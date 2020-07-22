Госдума ужесточила закон о вейпах и кальянах
Госдума в среду приняла закон, которым на вейпы, кальяны и снюсы будет распространено антитабачное законодательство, в том числе административные штрафы.
Ответственность предусмотрена за вовлечение несовершеннолетних в процесс использования электронных курительных изделий, нарушение запрета их использования в помещениях и демонстрацию процесса потребления в фильмах. Штрафы остаются теми же, что сейчас распространяются на обычные сигареты.
Кроме того, зaконодaтельно теперь будет прописaн зaпрет нa курение в коммунaльных квaртирaх. Тaкже в прaвaх и обязaнностях грaждaн теперь будут прописaны последствия и тaбaкокурения, и потребления никотиносодержaщих веществ.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов подчеркивал, что проблема является «очень острой и сложной», потому всякого рода никотиносодержащие конфеты и жвачки вредят здоровью подрастающего поколения.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
789 тыс.+5 862 / сут.
Умерли
12 745+165 / сут.
Выздоровели
572 тыс.+9 669 / сут.
- Родственники чеченского блогера взяли на себя ответственность за его убийство в Австрии
- ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии
- Певица Цыганова намерена побороться за пост губернатора Хабаровского края
- Мурашко заявил о подготовке к массовому выпуску вакцины против COVID-19
- Главе карельского «Мемориала» Дмитриеву дали 3,5 года колонии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru