Госдума ужесточила закон о вейпах и кальянах

Госдума в среду приняла закон, которым на вейпы, кальяны и снюсы будет распространено антитабачное законодательство, в том числе административные штрафы.

Ответственность предусмотрена за вовлечение несовершеннолетних в процесс использования электронных курительных изделий, нарушение запрета их использования в помещениях и демонстрацию процесса потребления в фильмах. Штрафы остаются теми же, что сейчас распространяются на обычные сигареты.

Депутат Госдумы: Снюс купить проще простого

Кроме того, зaконодaтельно теперь будет прописaн зaпрет нa курение в коммунaльных квaртирaх. Тaкже в прaвaх и обязaнностях грaждaн теперь будут прописaны последствия и тaбaкокурения, и потребления никотиносодержaщих веществ.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов подчеркивал, что проблема является «очень острой и сложной», потому всякого рода никотиносодержащие конфеты и жвачки вредят здоровью подрастающего поколения.

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ФОТО: flickr.com // Владислав Озеров
ТЕГИ:ЗаконВейпы
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