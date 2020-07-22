Госдума ужесточила закон о вейпах и кальянах

Госдума в среду приняла закон, которым на вейпы, кальяны и снюсы будет распространено антитабачное законодательство, в том числе административные штрафы.

Ответственность предусмотрена за вовлечение несовершеннолетних в процесс использования электронных курительных изделий, нарушение запрета их использования в помещениях и демонстрацию процесса потребления в фильмах. Штрафы остаются теми же, что сейчас распространяются на обычные сигареты.