Законопроект о вейпах назвали торжеством здравого смысла
Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому на вейпы, кальяны и снюсы будет распространено антитабачное законодательство.
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в интервью RT подчеркнул, что проблема является «очень острой и сложной», потому всякого рода никотиносодержащие конфеты и жвачки вредят здоровью подрастающего поколения.
«Депутаты долго работали над этой проблемой, спорили, как быть с никотиносодержащей продукцией... Мы сейчас приняли тот текст, который есть, но договорились, что будем дальше работать и совершенствовать, чтобы вообще исключить вредное воздействие любого никотина на наших детей, молодёжь и так далее», — заключил Тумусов.
В свою очередь, член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в беседе с RT назвал принятый Госдумой документ «торжеством здравого смысла».
«Есть в проекте некоторые пункты, которые требуют дальнейшего анализа и совершенствования, но, в общем, закон на данный момент максимально необходимый и важный. Самое главное, что кальяны, вейпы будут приравнены к обычным сигаретам», — пояснил он.
Законопроект предполагает распространение положения закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» на электронные курительные изделия, а также кальяны.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
783 тыс.+5 842 / сут.
Умерли
12 580+153 / сут.
Выздоровели
562 тыс.+8 782 / сут.
- Заложникам в Луцке передали воду
- Врио хабаровского губернатора Дегтярев призвал жителей не провоцировать полицию
- Москва выложит 1,4 млрд рублей за систему распознавания лиц в поездах метро
- Помпео объявил о создании международной коалиции против Китая
- ЦИК проверит 23 тысячи граждан, заподозренных в повторном голосовании по поправкам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru