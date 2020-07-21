Законопроект о вейпах назвали торжеством здравого смысла

Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому на вейпы, кальяны и снюсы будет распространено антитабачное законодательство.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в интервью RT подчеркнул, что проблема является «очень острой и сложной», потому всякого рода никотиносодержащие конфеты и жвачки вредят здоровью подрастающего поколения.

«Депутаты долго работали над этой проблемой, спорили, как быть с никотиносодержащей продукцией... Мы сейчас приняли тот текст, который есть, но договорились, что будем дальше работать и совершенствовать, чтобы вообще исключить вредное воздействие любого никотина на наших детей, молодёжь и так далее», — заключил Тумусов.

В свою очередь, член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в беседе с RT назвал принятый Госдумой документ «торжеством здравого смысла».

«Есть в проекте некоторые пункты, которые требуют дальнейшего анализа и совершенствования, но, в общем, закон на данный момент максимально необходимый и важный. Самое главное, что кальяны, вейпы будут приравнены к обычным сигаретам», — пояснил он.

Законопроект предполагает распространение положения закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» на электронные курительные изделия, а также кальяны.

