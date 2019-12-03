Депутат Госдумы: Снюс купить проще простого

Снюс купить проще простого, а никотинсодержащие конфеты – еще проще. Об этом в ходе пресс-конференции НСН заявила автор инициативы о запрете снюса, депутат Госдумы РФ, Член центрального штаба ОНФ Наталья Костенко.

«С 2015 года в Краснодаре работает закон, запрещающий продажу насваев и снюсов. Тем не менее, мы выявили 13 сайтов, часть из которых содержат "снюс" в названии – то есть найти их просто. Там работали торговцы, которые имели в городе семь стационарных точек. Мы также выяснили, что табачные смеси продаются почти во всех кальянных заведениях. Из-под полы, конечно. Вторая проблема – никотинсодержащие конфеты, мармелад. Они похожи на снюсы, но без использования табака. Это так называемые нетабачные смеси. Табак замещается в них травой, добавляется никотин и приятные ароматизаторы кока-колы, фруктов. Есть просто конфеты, в которые добавляется никотин. Все это не запрещено и также широко продается повсеместно. Эти конфеты, которые выглядят как монпансье, можно купить на любом остановочном комплексе», - рассказала депутат.

Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект о запрете торговли в России не только насвая и снюса, но и любых других сосательных и жевательных никотиновых смесей. Документ опубликован в электронной базе данных Госдумы 28 ноября.

