Володин: Госдума за год приняла 588 федеральных законов

Госдума в уходящем году приняла более 580 федеральных законов. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, пишет РИА Новости.

Госдума не планирует запрещать соцсети детям и подросткам

«За 2025 год принято 588 федеральных законов. Причем из них прямого действия - 71%», - рассказал спикер Госдумы.

По словам Володина, это наиболее высокий показатель за прошедшее время.

Ранее спикер Госдумы заявил, что в России не планируют повышать возраст выхода на пенсию, напоминает РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ЗаконГосдумаВячеслав Володин

Горячие новости

Все новости

партнеры