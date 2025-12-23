Володин: Госдума за год приняла 588 федеральных законов
23 декабря 202512:13
Госдума в уходящем году приняла более 580 федеральных законов. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, пишет РИА Новости.
«За 2025 год принято 588 федеральных законов. Причем из них прямого действия - 71%», - рассказал спикер Госдумы.
По словам Володина, это наиболее высокий показатель за прошедшее время.
Ранее спикер Госдумы заявил, что в России не планируют повышать возраст выхода на пенсию, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Володин: Госдума за год приняла 588 федеральных законов
- Психолог предупредила россиян об эмоциональном истощении на отдыхе
- Гусева назначили главным тренером московского «Динамо» до конца сезона
- Таксисты опровергли новость о полумиллионных зарплатах
- Бурматов объяснил «запредельные» цены в российских ветклиниках
- В ФК «Ростов» опровергли сообщения о долгах и распродаже игроков
- Попова заявила о снижении заболеваемости корью, коклюшем и паротитом
- «Ленинград» и Киркоров стали самыми дорогими артистами на корпоративах
- Польша подняла в небо истребители из-за тревоги на Украине
- Депутат Смолин раскритиковал сокращение платных мест в вузах
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru