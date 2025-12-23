Володин: Госдума за год приняла 588 федеральных законов

«За 2025 год принято 588 федеральных законов. Причем из них прямого действия - 71%», - рассказал спикер Госдумы.

По словам Володина, это наиболее высокий показатель за прошедшее время.

Ранее спикер Госдумы заявил, что в России не планируют повышать возраст выхода на пенсию, напоминает РЕН ТВ.

