Госдума утвердила штрафы за высадку из автобуса детей без билета

Госдума приняла в третьем - заключительном - чтении законопроект, предусматривающий штрафы до 30 тыс. рублей для водителей и кондукторов за высадку детей-безбилетников моложе 16 лет из транспорта, а также ужесточающий наказание за нарушение правил движения через железнодорожные пути.

Согласно тексту, "принудительная высадка из автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет, не подтвердившего оплату проезда" и следующего без сопровождения взрослого, повлечет штраф для водителя 5 тыс. рублей, а для должностных лиц - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. В законе содержится уточнение, что речь идет о действиях, которые не содержат уголовно наказуемого деяния.

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Стоит отметить, что в случае, когда ребенок находится в транспорте вместе со взрослым без билетов, обоих пассажиров разрешается высадить ближайшей остановке. Штрафом будут наказывать тех, чье правонарушение не выходит за рамки административного. Если с ребёнком что-то произойдёт, водитель или контролёр станут фигурантами уже уголовного дела.

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