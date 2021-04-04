Депутаты высказались за ужесточение правил приема таксистов на работу

По его словам, в вопросе пассажироперевозок на первом месте должна стоять безопасность, и перевозчикам пора озаботиться этим. Калашников обратил внимание на действующие за рубежом строгие нормы. Как считает депутат, одними лишь штрафами победить низкую квалификацию таксистов невозможно, для решения проблемы нужен более основательный подход.

Тем временем, число людей, погибших в автоавариях с участием такси в России, выросло на 20% за год. Cамо количество ДТП с такси в стране сохраняется на уровне последних двух лет.

