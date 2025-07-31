Над российскими регионами уничтожили 32 украинских беспилотника
Дежурные средства ПВО нейтрализовали 32 беспилотника ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.
«C 23.20 мск 30.07 до 04.00 мск 31.07... уничтожены и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата», - говорится в сообщении.
Ведомство уточнило, что 11 БПЛА сбили в Волгоградской области, семь - в Крыму, по пять - в Воронежской и Белгородской областях. Кроме того, по два беспилотника ликвидировали над Тамбовской и Ростовской областями.
Ранее ВСУ пытались атаковать объекты в России двумя управляемыми авиабомбами, их уничтожили средства ПВО, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru