Над российскими регионами уничтожили 32 украинских беспилотника

Дежурные средства ПВО нейтрализовали 32 беспилотника ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.

«C 23.20 мск 30.07 до 04.00 мск 31.07... уничтожены и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата», - говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что 11 БПЛА сбили в Волгоградской области, семь - в Крыму, по пять - в Воронежской и Белгородской областях. Кроме того, по два беспилотника ликвидировали над Тамбовской и Ростовской областями.

Ранее ВСУ пытались атаковать объекты в России двумя управляемыми авиабомбами, их уничтожили средства ПВО, пишет Ura.ru.

