Госдума разрешила тратить маткапитал на оплату образовательных услуг ИП
Депутаты Государственной Думы в пятницу сразу во втором и третьем чтении приняли закон, который разрешает оплачивать за счет средств материнского капитала посещение ребенком детских садов, принадлежащих индивидуальным предпринимателям. Информация об этом появилась на сайте Госдумы.
Как отмечается, законопроект был вынесен на рассмотрение в нижнюю палату Федерального собрания РФ ещё в ноябре 2019 года.
Согласно документу, за счет средств маткапитала можно будет оплачивать услуги образования, которые оказывают индивидуальные предприниматели, имеющие соответствующую лицензию.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, нормативный акт направлен на повышение доступности дошкольного образования.
Ранее владельцам маткапитала упростили рефинансирование ипотеки.
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