Госдума разрешила сброс сточных вод во II и III санитарные зоны

Государственная дума разрешила компаниям сбрасывать сточные воды во вторые и третьи зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Нижняя палата парламента приняла сегодня в третьем, окончательном чтении соответствующие поправки в Водный кодекс.

Таким образом сброс загрязнённых вод будет запрещен только в первом поясе зон санитарной охраны. Разрешено это будет делать, в частности, во второй зоне округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов.