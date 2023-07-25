Госдума разрешила сброс сточных вод во II и III санитарные зоны

Государственная дума разрешила компаниям сбрасывать сточные воды во вторые и третьи зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Нижняя палата парламента приняла сегодня в третьем, окончательном чтении соответствующие поправки в Водный кодекс.

Таким образом сброс загрязнённых вод будет запрещен только в первом поясе зон санитарной охраны. Разрешено это будет делать, в частности, во второй зоне округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов.

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Как уточняется в поправках, разрешается сброс только очищенных сточных вод при наличии конструкций, которые обеспечиваю охрану водных объектов от загрязнения, заиления и истощения. Кроме того, сточные воды должны отвечать требованиям Водного кодекса и нормам охраны окружающей среды.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее стало известно, что Минприроды РФ выступило за снижение в несколько раз требований к сбросам сточных вод в озеро Байкал и питающие его реки.

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ФОТО: РИА Новости/Николай Рютин
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