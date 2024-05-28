Госдума разрешила продавать заложенное по ипотеке имущество

Согласно документу, если ипотечный кредит был взят в не связанных с предпринимательством целях, гражданин сможет самостоятельно реализовать заложенное имущество без учёта размера займа. Понадобится лишь подать соответствующее заявление.

На согласование процедуры и определение минимальной цены отводится 10 рабочих дней после получения заявления. После этого снижать стоимость будет запрещено. Вырученная сумма будет использована для погашения задолженности по кредиту, а остаток вернут залогодателю.

Отмечается, что на реализацию заложенного имущества будет отводиться четыре месяца. Данный срок можно будет продлить, однако потребуется снова определить минимальную цену. Продавать таким образом имущество, на которое наложено взыскание, будет запрещено.

Ранее правительство России изменили условия дальневосточной и арктической ипотеки, распространив в данные программы участников СВО и ряд других категорий граждан, сообщает RT.

