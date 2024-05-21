СМИ: Объем досрочного погашения ипотеки за три месяца 2024 года упал на 10%

«Если в первом квартале 2023 года было погашено 3,1% портфеля, то в начале текущего года этот показатель составил всего лишь 2,2%», — пояснил изданию директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

Подобную тенденцию эксперты издания связывают с повышением ключевой ставки до 16% в декабре 2023 года.

За 2023 россияне досрочно погасили ипотеку более чем на два триллиона рублей. По итогу года объем подобных погашений вырос на 32%. При этом показатель демонстрировал рост от квартала года к кварталу.

Ранее аналитики Сбербанка сообщили, что ожидают снижения ключевой ставки Центробанка РФ к концу 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».

