Общество

Госдума разрешила больным ВИЧ усыновлять детей

21 мая17:35

Государственная дума в третьем чтении приняла закон, который позволит гражданам больным ВИЧ усыновлять детей. Решение принято во исполнение постановления Конституционного суда, сообщает АГН Москва.

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В соответствии с принятым законом, суд сможет отступить от положения, которое запрещает быть усыновителями. Речь идет о лицах, страдающих заболеваниями, которые включены в утвержденный правительством России перечень. Такие меры должны быть приняты, чтобы учесть интересы усыновляемого ребенка. В том числе, подразумевается случай, когда лицо, желающее усыновить ребенка, проживает с ним в силу уже сложившихся семейных отношений.

Сейчас положения закона служат основанием для отказа лицу, имеющему ВИЧ-инфекцию или вирус гепатита С.

Ранее руководитель научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский рассказал в эфире НСН, что в России разрабатывается альтернатива уникальному способу лечения ВИЧ.


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