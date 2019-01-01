Госдума разрешила больным ВИЧ усыновлять детей

В соответствии с принятым законом, суд сможет отступить от положения, которое запрещает быть усыновителями. Речь идет о лицах, страдающих заболеваниями, которые включены в утвержденный правительством России перечень. Такие меры должны быть приняты, чтобы учесть интересы усыновляемого ребенка. В том числе, подразумевается случай, когда лицо, желающее усыновить ребенка, проживает с ним в силу уже сложившихся семейных отношений.

Сейчас положения закона служат основанием для отказа лицу, имеющему ВИЧ-инфекцию или вирус гепатита С.

Ранее руководитель научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский рассказал в эфире НСН, что в России разрабатывается альтернатива уникальному способу лечения ВИЧ.



