Врач: Полное излечение ВИЧ массовым не станет

ФОТО: pxhere.com

Глава центра по профилактике и борьбе со СПИДом рассказал НСН, что в России разрабатывается альтернатива уникальному способу лечения.

Второй в мире человек может полностью излечиться от ВИЧ. Как сообщает газета The New York Times, им станет «лондонский пациент», перенёсший трансплантацию донорского костного мозга. Отмечается, что операция прошла в 2016 году, а осенью 2017 года пациент перестал принимать антиретровирусные препараты. Сейчас в его организме не обнаружено инфицированных клеток, что даёт основание полагать, что он полностью избавился от заболевания.

Методика, которую использовали врачи, крайне важна для медицины, однако не позволяет рассчитывать на широкое распространение, рассказал в эфире НСН руководитель научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.

«Методика заключается в том, что больному пересаживают клетки костного мозга от донора, который генетически не восприимчив к ВИЧ. Таких в европейской популяции, преимущественно население севера Европы, примерно 1%. Подобрать донора чрезвычайно сложно, поэтому повторить эксперимент так называемого “берлинского пациента” удалось только спустя 10 лет. Конечно, такие эксперименты затруднены тем, что подобрать донора надо не только по этому параметру, но и по тысяче других. Поэтому этот метод вряд ли будет использоваться широко. Но теоретически он очень значим», — заявил Покровский.

В России, по его словам, ведутся собственные исследования, основанные на методе, успех которого не зависит от наличия доноров. Однако до повсеместного внедрения ещё далеко, так как работа требует тщательных проверок на безопасность такого вмешательства для здоровья человека.

«В нашем институте мы развиваем эту идею, но по-другому. Мы планируем брать клетки самого ВИЧ-инфицированного человека и превращать их в клетки, не восприимчивые к ВИЧ. Тогда можно будет, не подбирая донора, лечить каждого человека с помощью его собственных клеток. Это будет проще, но методика сложна, потому что здесь мы вмешиваемся в геном, и нужно проводить много проверок, доказывающих, что это в принципе будет безопасно для человека. У нас сейчас стали работать над этим несколько групп, поэтому три-пять лет понадобится, чтобы начать клинические исследования для большой группы пациентов», — рассказал эксперт.

Добавим, первый «берлинский пациент» — американец Тимоти Рэй Браун, получивший такое прозвище, так как диагноз ВИЧ ему поставили в столице Германии. Спустя 12 лет после заражения ему пересадили стволовые клетки человека, устойчивого к заболеванию. Спустя три года в его крови не обнаружили следов вируса.