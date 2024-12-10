ГД в I чтении приняла проект о приеме в школы детей мигрантов без знания русского
Депутаты Государственной думы единогласно приняли в I чтении законопроект о запрете зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка.
Как сообщил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин, на данный момент доля детей мигрантов, не знающих русский язык или плохо владеющих им, составляет 41%. При этом только знание языка гарантирует успешное освоение школьной программы.
Как добавил Володин, депутаты намерены завершить рассмотрение законопроекта в приоритетном порядке 11 декабря.
По данным МВД и Минпросвещения, в прошлом учебном году в российских школах из 18 миллионов человек обучались свыше 200 тысяч детей мигрантов, у которых, по данным учителей, наблюдались трудности с освоением образовательной программы, сложности в общении со сверстниками и педагогами, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru