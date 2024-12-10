ГД в I чтении приняла проект о приеме в школы детей мигрантов без знания русского

Как сообщил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин, на данный момент доля детей мигрантов, не знающих русский язык или плохо владеющих им, составляет 41%. При этом только знание языка гарантирует успешное освоение школьной программы.

Как добавил Володин, депутаты намерены завершить рассмотрение законопроекта в приоритетном порядке 11 декабря.

По данным МВД и Минпросвещения, в прошлом учебном году в российских школах из 18 миллионов человек обучались свыше 200 тысяч детей мигрантов, у которых, по данным учителей, наблюдались трудности с освоением образовательной программы, сложности в общении со сверстниками и педагогами, напоминает «Радиоточка НСН».

