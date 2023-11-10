Госдума рассмотрит поправки в УК РФ о наказаниях для добровольцев

Авторами законопроекта выступила группа парламентариев во главе с руководителем комитета по обороне Андреем Картаполовым и руководителем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Они предлагают распространить на добровольческие формирования положения, касающиеся ответственности за отказ от выполнения приказа, дезертирство, добровольную сдачу в плен и другие преступления.

Поправки закрепляют уголовную ответственность добровольцев за преступления, которые были совершены в период мобилизации, в военное время и в условиях ведения боевых действий.

Ранее комитет Госдумы одобрил освобождение добровольцев СВО от НДФЛ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



