Госдума рассмотрит поправки в УК РФ о наказаниях для добровольцев
Проект поправок в Уголовный кодекс РФ, регламентирующих положение добровольческих формирований, внесён на рассмотрение депутатами Государственной Думы, сообщает РБК.
Авторами законопроекта выступила группа парламентариев во главе с руководителем комитета по обороне Андреем Картаполовым и руководителем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Они предлагают распространить на добровольческие формирования положения, касающиеся ответственности за отказ от выполнения приказа, дезертирство, добровольную сдачу в плен и другие преступления.
Поправки закрепляют уголовную ответственность добровольцев за преступления, которые были совершены в период мобилизации, в военное время и в условиях ведения боевых действий.
Ранее комитет Госдумы одобрил освобождение добровольцев СВО от НДФЛ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru