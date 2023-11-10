Госдума рассмотрит поправки в УК РФ о наказаниях для добровольцев

Проект поправок в Уголовный кодекс РФ, регламентирующих положение добровольческих формирований, внесён на рассмотрение депутатами Государственной Думы, сообщает РБК.

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Авторами законопроекта выступила группа парламентариев во главе с руководителем комитета по обороне Андреем Картаполовым и руководителем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Они предлагают распространить на добровольческие формирования положения, касающиеся ответственности за отказ от выполнения приказа, дезертирство, добровольную сдачу в плен и другие преступления.

Поправки закрепляют уголовную ответственность добровольцев за преступления, которые были совершены в период мобилизации, в военное время и в условиях ведения боевых действий.

Ранее комитет Госдумы одобрил освобождение добровольцев СВО от НДФЛ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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