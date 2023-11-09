Депутат Журавлев предложил создать добровольческую армию для СВО

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил объединить добровольцев-контрактников в отдельную армию, предоставив им собственное снабжение и отдельный участок фронта. Об этом депутат заявил в беседе с NEWS.ru.

По мнению Журавлева, в таких условиях военные могли бы «в полной мере показать, на что способны».

«Раньше контракты у добровольцев были на три месяца, сейчас минимум на полгода, но я считаю, что должен быть год, достаточный период, чтобы и чему-то научиться, и успеть принести пользу Родине на поле боя. Единственное, я лишил бы их возможности его расторгнуть», — указал парламентарий.

Также депутат призвал не путать добровольцев с мобилизованными. По мнению Журавлева, с последними поступают несправедливо: для мобилизованных не предусмотрена ротация, непонятно, на какой срок они призваны.

«Те, кто прослужил больше года, имеют полное право на демобилизацию», — заявил парламентарий.

Кроме того, Журавлев обратил внимание на механизм установления статуса ветерана боевых действий и получения выплат за ранение. В каждом конкретном случае приходится разбираться отдельно, поскольку «очень много случаев сомнительного получения травм и ранений».

«Уверен, что такие решения должен принимать исключительно командир воинской части на основании заключения медиков данного подразделения и командиров рот и взводов», — добавил Журавлев.

