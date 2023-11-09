Депутат Журавлев предложил создать добровольческую армию для СВО
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил объединить добровольцев-контрактников в отдельную армию, предоставив им собственное снабжение и отдельный участок фронта. Об этом депутат заявил в беседе с NEWS.ru.
По мнению Журавлева, в таких условиях военные могли бы «в полной мере показать, на что способны».
«Раньше контракты у добровольцев были на три месяца, сейчас минимум на полгода, но я считаю, что должен быть год, достаточный период, чтобы и чему-то научиться, и успеть принести пользу Родине на поле боя. Единственное, я лишил бы их возможности его расторгнуть», — указал парламентарий.
Также депутат призвал не путать добровольцев с мобилизованными. По мнению Журавлева, с последними поступают несправедливо: для мобилизованных не предусмотрена ротация, непонятно, на какой срок они призваны.
«Те, кто прослужил больше года, имеют полное право на демобилизацию», — заявил парламентарий.
Кроме того, Журавлев обратил внимание на механизм установления статуса ветерана боевых действий и получения выплат за ранение. В каждом конкретном случае приходится разбираться отдельно, поскольку «очень много случаев сомнительного получения травм и ранений».
«Уверен, что такие решения должен принимать исключительно командир воинской части на основании заключения медиков данного подразделения и командиров рот и взводов», — добавил Журавлев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru