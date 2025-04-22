Почта России: Ремонт всех почтовых отделений закончится к 2253 году

«Почта России» сможет обновить все свои отделения и пункты выдачи к 2253 году, говорится в докладе замгендиректора компании Захара Грузнова, сообщает ТАСС.

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Он выступил с расчетами в Совете Федерации. По его мнению, при текущем уровне бюджета на реконструкцию в 500 млн рублей ежегодно потребуется 228 лет, чтобы закончить все ремонтные работы.

Грузнов добавил, что реновация необходима почти 22 тысячам отделений почтамта. Он отметил, что к 2030 году сделать это невозможно. Замглавы «Почты России» также посчитал, что сейчас главное не сбавлять темпы ремонтных работ.

Реконструкцию почтовых зданий запустили в 2022 году. За все время действия программы удалось модернизировать больше трех тысяч отделений. В этом году запланирован ремонт еще 105 объектов.

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ФОТО: РИА Новости
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