Почта России: Ремонт всех почтовых отделений закончится к 2253 году

Он выступил с расчетами в Совете Федерации. По его мнению, при текущем уровне бюджета на реконструкцию в 500 млн рублей ежегодно потребуется 228 лет, чтобы закончить все ремонтные работы.

Грузнов добавил, что реновация необходима почти 22 тысячам отделений почтамта. Он отметил, что к 2030 году сделать это невозможно. Замглавы «Почты России» также посчитал, что сейчас главное не сбавлять темпы ремонтных работ.

Реконструкцию почтовых зданий запустили в 2022 году. За все время действия программы удалось модернизировать больше трех тысяч отделений. В этом году запланирован ремонт еще 105 объектов.

Ранее Счетная палата раскритиковала «Почту России» за задержку пенсий, напоминает НСН.

