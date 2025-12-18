Госдума продлила эксперимент по сдаче двух экзаменов для поступления в колледж
Депутаты Госдумы приняли закон, продлевающий до 2029 года эксперимент, в рамках которого выпускники 9-х классов, планирующие получить среднее профессиональное образование (СПО), сдавали только два экзамена вместо четырёх - русский язык и математику.
Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, анализ итогов приёмной кампании показал эффективность данного механизма, которым воспользовались 28% девятиклассников. При этом бюджетных мест в техникумах и колледжах стало больше на 42%.
Отмечается, что к уже участвующим в эксперименте Москве, Санкт-Петербургу и Липецкой области, присоединятся Татарстан, Камчатский край, Подмосковье, Мурманская, Ростовская, Смоленская, Тверская и Тюменская области, а также ХМАО.
Ранее в Московском городском педагогическом университете (МГПУ) объявили, что с 1 сентября 2026 года в вузе останутся только педагогические направления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
