Госдума приняла законопроект, ужесточающий ответственность за опасное вождение

Депутаты Государственной Думы во втором и третьем чтениях приняли законопроект об ответственности водителей за опасное вождение, сообщают РИА Новости.

Нормативный акт увеличивает наказание за ряд правонарушений Правил дорожного движения.

В частности, для тех, кого повторно задержали за опасное вождение без прав, могут оштрафовать до 250 тысяч рублей, а также заключить под стражу сроком до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до двух лет.