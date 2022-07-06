Госдума приняла законопроект, ужесточающий ответственность за опасное вождение

Депутаты Государственной Думы во втором и третьем чтениях приняли законопроект об ответственности водителей за опасное вождение, сообщают РИА Новости.

Нормативный акт увеличивает наказание за ряд правонарушений Правил дорожного движения.

В частности, для тех, кого повторно задержали за опасное вождение без прав, могут оштрафовать до 250 тысяч рублей, а также заключить под стражу сроком до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до двух лет.

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По словам авторов законопроекта, ужесточение наказания поможет сберечь жизни водителей, пешеходов и пассажиров.

Ранее СМИ сообщали, что подготовлен законопроект, отменяющий штрафы за мелкие нарушения правил дорожного движения.

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