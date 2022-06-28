Госдума приняла законопроект об индексации военных пенсий

В документе говорится, что с 1 июня до 1 октября 2022 года ежемесячная доплата к пенсиям лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, будет установлена в размере 19,5% от назначенной пенсии. Для лиц, являющихся участниками Великой Отечественной войны, и членов их семей, с 1 октября 2022 года - 15,5%.

Председатель комитета по обороне Андрей Картаполов отметил, что также предлагается защитить от списания по кредитам боевые выплаты, которые положены участникам специальной военной операции.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об индексации с 1 июня на 10% пенсий неработающим пенсионерам, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума