Госдума приняла законопроект об индексации военных пенсий

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому пенсии военных пенсионеров будут проиндексированы на 10% с 1 июня, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Путин предложил проиндексировать пенсии военных пенсионеров

В документе говорится, что с 1 июня до 1 октября 2022 года ежемесячная доплата к пенсиям лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, будет установлена в размере 19,5% от назначенной пенсии. Для лиц, являющихся участниками Великой Отечественной войны, и членов их семей, с 1 октября 2022 года - 15,5%.

Председатель комитета по обороне Андрей Картаполов отметил, что также предлагается защитить от списания по кредитам боевые выплаты, которые положены участникам специальной военной операции.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об индексации с 1 июня на 10% пенсий неработающим пенсионерам, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИндексацияПенсионерыПенсииГосдума
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры