Путин предложил проиндексировать пенсии военных пенсионеров
Президент России Владимир Путин заявил, что пенсий военных пенсионеров и приравненных к ним лиц необходимо пересчитать с 1 января 2022 года, сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета Безопасности российский лидер предложил проиндексировать эти выплаты на 8,6%, выше фактической инфляции.
«Мы приняли решение в отношении гражданских пенсионеров... Но, разумеется, мы не должны забывать и про военных пенсионеров», - подчеркнул глава государства.
Путин добавил, что индексация коснётся вышедших на пенсию сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, Генпрокуратуры, Следственного комитета и других структур, всего порядка 2,6 млн человек.
Ранее зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова заявила, что проиндексированную гражданскую пенсию россияне начнут получать с февраля, сообщает Ura.ru.
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