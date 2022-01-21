Путин предложил проиндексировать пенсии военных пенсионеров

Президент России Владимир Путин заявил, что пенсий военных пенсионеров и приравненных к ним лиц необходимо пересчитать с 1 января 2022 года, сообщает пресс-служба Кремля.

Госдума одобрила индексацию пенсий на 8,6%

В ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета Безопасности российский лидер предложил проиндексировать эти выплаты на 8,6%, выше фактической инфляции.

«Мы приняли решение в отношении гражданских пенсионеров... Но, разумеется, мы не должны забывать и про военных пенсионеров», - подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что индексация коснётся вышедших на пенсию сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, Генпрокуратуры, Следственного комитета и других структур, всего порядка 2,6 млн человек.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова заявила, что проиндексированную гражданскую пенсию россияне начнут получать с февраля, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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