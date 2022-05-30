Мишустин подписал постановление об индексации пенсий и МРОТ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что подписал постановление об индексации с 1 июня на 10% пенсий неработающим пенсионерам, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума, сообщает пресс-служба кабмина.

«Чем больше, тем лучше»: Депутат назвал недостаточной индексацию пенсий и МРОТ на 10%

По его словам, для поддержки свыше 50 млн граждан в федеральном бюджете предусмотрено более 500 млрд рублей

«Теперь неработающие пенсионеры в среднем ежемесячно станут получать более 19 тысяч рублей. МРОТ превысит 15 200 рублей, что приведёт к увеличению зарплаты более четырёх млн работников», - уточнил Мишустин.

Глава правительства добавил, что после повышения прожиточного минимума увеличатся пособия на детей в возрасте до трёх лет и выплаты на детей от трёх до 17 лет.

Ранее Министр труда РФ Антон Котяков заявил, что Пенсионный фонд России (ПФР) начнёт доставлять пенсии с учётом дополнительной индексации на 10% с 3 июня, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Прожиточный МинимумМРОТПенсииИндексацияМихаил Мишустин
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