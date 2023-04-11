Госдума приняла законопроект об электронных повестках
Госдума в трёх чтениях одобрила законопроект об электронных повестках и создании единого реестра военнообязанных.
Согласно инициативе, бумажная повестка военкомата, направленная гражданину, подлежащему призыву на военную службу, будет продублирована в электронном виде и будет считаться вручённой с даты её размещения в личном кабинете.
Документ поддержали 394 парламентария, один человек воздержался, против не высказался ни один депутат.
Теперь принятый Госдумой законопроект должен одобрить Совет Федерации. В силу о вступит после того, как его подпишет президент России Владимир Путин.
Ранее глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков в интервью НСН предположил, что россияне, которые недовольны поправками об электронных повестках и наказанием за неявку в военкомат, скоро покинут страну.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru