Госдума приняла законопроект об электронных повестках

Согласно инициативе, бумажная повестка военкомата, направленная гражданину, подлежащему призыву на военную службу, будет продублирована в электронном виде и будет считаться вручённой с даты её размещения в личном кабинете.



Документ поддержали 394 парламентария, один человек воздержался, против не высказался ни один депутат.

Теперь принятый Госдумой законопроект должен одобрить Совет Федерации. В силу о вступит после того, как его подпишет президент России Владимир Путин.

Ранее глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков в интервью НСН предположил, что россияне, которые недовольны поправками об электронных повестках и наказанием за неявку в военкомат, скоро покинут страну.

