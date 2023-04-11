В Госдуме предложили запретить выезжать за рубеж получившим повестку россиянам

Предлагается запретить выезд из России со дня, когда повестка военного комиссариата будет считаться врученной, до исполнения обязанности явиться по ней в военкомат.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что закон, предполагающий рассылку россиянам электронных повесток для явки в военкомат, не будет распространяться на весенний призыв. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

