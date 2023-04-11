В Госдуме предложили запретить выезжать за рубеж получившим повестку россиянам

Согласно предлагаемым поправкам о совершенствовании российской системы воинского учета, граждане, получившие повестку из военкомата, не смогут выехать из страны. Соответствующий документ размещен в базе законодательной деятельности Госдумы.

Картаполов: Новые правила получения повесток коснутся всех военнообязанных

Предлагается запретить выезд из России со дня, когда повестка военного комиссариата будет считаться врученной, до исполнения обязанности явиться по ней в военкомат.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что закон, предполагающий рассылку россиянам электронных повесток для явки в военкомат, не будет распространяться на весенний призыв. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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