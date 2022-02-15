Госдума приняла законопроект о выбросе мусора из машин в первом чтении

Законопроект о введении административных штрафов за выброс отходов производства и потребления вне специальных полигонов из транспортных средств принят Госдумой во вторник в первом чтении. Авторами законопроекта выступили Московская городская и Московская областная думы. Как говорится в пояснительной записке к документу, фиксироваться сброс отходов будет по аналогии с нарушениями ПДД. Специальные технические средства могут быть размещены в местах наиболее вероятного совершения таких нарушений. Инициаторы введения штрафов рассчитывают также и на использование фотоловушек с датчиками движения.

Для введения наказания за выброс мусора предлагается дополнить статью КоАП РФ о несоблюдении экологических требований. В частности, как пишет ТАСС, выгрузка отходов производства и потребления из транспортного средства вне полигонов, мусорных контейнеров и иных специально отведенных для того мест повлечёт за собой штраф. Разумеется, действие новых положений КоАП будет распространяться и на случаи сброса мусора из машин в лесах.