Госдума приняла законопроект о выбросе мусора из машин в первом чтении

Законопроект о введении административных штрафов за выброс отходов производства и потребления вне специальных полигонов из транспортных средств принят Госдумой во вторник в первом чтении. Авторами законопроекта выступили Московская городская и Московская областная думы. Как говорится в пояснительной записке к документу, фиксироваться сброс отходов будет по аналогии с нарушениями ПДД. Специальные технические средства могут быть размещены в местах наиболее вероятного совершения таких нарушений. Инициаторы введения штрафов рассчитывают также и на использование фотоловушек с датчиками движения.

Для введения наказания за выброс мусора предлагается дополнить статью КоАП РФ о несоблюдении экологических требований. В частности, как пишет ТАСС, выгрузка отходов производства и потребления из транспортного средства вне полигонов, мусорных контейнеров и иных специально отведенных для того мест повлечёт за собой штраф. Разумеется, действие новых положений КоАП будет распространяться и на случаи сброса мусора из машин в лесах.

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Для граждан сумма штрафа составит от 10 до 15 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей (ИП) от 20 до 30 тыс. рублей, юридическим лицам придётся заплатить от 30 до 50 тыс. рублей. Если же правонарушение попало на автоматическую камеру, то штраф для собственника транспортного средства составит 10 тыс. рублей.

Как говорится в законопроекте, повторное правонарушение в течение года повлечёт и повышение суммы штрафа. Так, для граждан он составят уже 20-30 тыс. рублей, для ИП - 40-60 тыс. рублей, для юридических лиц 60-100 тыс. рублей. При этом для ИП и юрлиц предусмотрена возможность конфискации транспорта. Если нарушение снято фотоловушкой, то автовладельцу придется заплатить 20 тыс. рублей.

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Отдельно в законопроекте прописана ответственность за свалку отходов вне специальных полигонов при помощи грузовых машин, тракторов и прицепов. Для данного вида правонарушения предусмотрен и повышенный штраф. Для граждан – до 50 тыс. рублей, для ИП – до 80 тыс. рублей, для юридических лиц – до 120 тыс. рублей. Это же нарушение, зафиксированное камерой, повлечет штраф до 100 тыс. рублей. При повторном правонарушении суммы штрафов возрастут.

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Фото: www.mos.ru
ТЕГИ:ШтрафМусорСвалка
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