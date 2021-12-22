Правительство вложило 1 млрд рублей в сортировку отходов
В 2021 году правительство потралитло 1 млрд рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя российского правительства Викторию Абрамченко.
Она отметила, что многие федеральные проект по улучшению экологии успешно реализуются. Новой системой обращения с отходами пользуются уже 82 субъекта страны. Так, сортировка мусора по в 2021 году превысила 40%.
Абрамченко также подчеркнула, что одним из самых важных результатов «генеральной уборки» страны стала ликвидация челябинской свалки, самой крупной в Европе.
Реформа в сфере обращения с отходами стартовала в 2019 году. К 2030 году планируется сортировать 100% отходов и только 50% отправлять на захоронение.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+25 264 / сут.
Умерли
300 тыс.+1 020 / сут.
Выздоровели
9,1 млн+42 322 / сут.
- Правительство вложило 1 млрд рублей в сортировку отходов
- Певица Мария Максакова обратилась за помощью к Путину
- Госдума потребовала доработать приказ о COVID-вакцинации детей
- Путин утвердил новых членов Общественной палаты России
- СМИ: рейсовый автобус перевернулся после ДТП в Новой Москве
- В Москве избили топ-менеджера «Ростелекома»
- Названа цена самой дешёвой квартиры в Москве без туалета
- В Томске возбудили уголовное дело после поджога «Ленты»
- Курортный сбор в Сочи увеличили до 50 рублей в сутки
- В ДНР выявили поставки на Украину ботулотоксина из США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru