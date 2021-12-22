Правительство вложило 1 млрд рублей в сортировку отходов

Она отметила, что многие федеральные проект по улучшению экологии успешно реализуются. Новой системой обращения с отходами пользуются уже 82 субъекта страны. Так, сортировка мусора по в 2021 году превысила 40%.

Абрамченко также подчеркнула, что одним из самых важных результатов «генеральной уборки» страны стала ликвидация челябинской свалки, самой крупной в Европе.

Реформа в сфере обращения с отходами стартовала в 2019 году. К 2030 году планируется сортировать 100% отходов и только 50% отправлять на захоронение.

