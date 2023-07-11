Госдума приняла закон, устанавливающий новый день воинской славы
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении закон, согласно которому в России появится новый день воинской славы, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Речь идёт о Дне победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции в 1944 году. Он будет отмечаться 12 мая.
«Крымская наступательная операция 1944 года является одной из самых успешных, искусных по воинскому мастерству и блестящих по самоотверженности и героизму бойцов и командиров», — говорится в пояснительной записке.
Авторы инициативы отметили, что введение данной даты будет иметь важное значение для воспитания молодежи в духе патриотизма, а также уважения к истории Отечества и любви к Родине.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий новую памятную дату России - День военной присяги, который будет отмечаться 21 ноября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Мосгаз» опроверг информацию о взрыве газовой плиты в квартире в Москве
- Госдума обязала банки возвращать гражданам похищенные с их счетов деньги
- Госдума приняла закон, устанавливающий новый день воинской славы
- Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля
- Экс-премьер Британии Борис Джонсон стал отцом в восьмой раз
- Бывшая компания Анджелины Джоли подала иск на Брэда Питта
- Мишустин заявил, что инфляция в России одна из самых низких в мире
- Министр обороны Украины назвал членство в НАТО главной целью Киева
- СМИ: Зеленский прибыл в Вильнюс на саммит НАТО
- Минобороны России: ВС РФ получат в 2023 году два новых и два обновленных ракетоносца Ту-160
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru