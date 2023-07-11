Госдума приняла закон, устанавливающий новый день воинской славы

Речь идёт о Дне победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции в 1944 году. Он будет отмечаться 12 мая.

«Крымская наступательная операция 1944 года является одной из самых успешных, искусных по воинскому мастерству и блестящих по самоотверженности и героизму бойцов и командиров», — говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы отметили, что введение данной даты будет иметь важное значение для воспитания молодежи в духе патриотизма, а также уважения к истории Отечества и любви к Родине.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий новую памятную дату России - День военной присяги, который будет отмечаться 21 ноября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

