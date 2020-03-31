Госдума приняла закон об уголовной ответственности за нарушение карантина
Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения карантина. Как пишет РИА Новости, инициаторами выступили глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Согласно документу, нарушителям карантина грозит штраф от 500 тысяч до миллиона рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет, подчеркивает телеканал 360.
В случае, если действия нарушителя привели к смерти человека или создали условия для массового заражения людей, полагается штраф от одного до двух миллионов рублей, либо лишение свободы на пять лет. А в случае смерти двух или более лиц максимальный срок лишения свободы увеличивается до семи, отмечает Свободная пресса.
Добавим, ранее депутаты приняли и поправку в КоАП, согласно которой юридических лиц будут штрафовать на сумму до 10 миллионов рублей за распространение фейков о COVID-19.
Ранее НСН писала, что отслеживать нарушителей карантина будут по геолокации. Об этом на пресс-конференции НСН «Из карантина за решётку: Как накажут нарушителей режима самоизоляции?» член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Татьяна Кусайко.
Между тем, Владимир Путин призвал жестко относиться к нарушителям карантинных мер на фоне распространения коронавируса: глава государства заявил, что такие люди проявляют преступную халатность.
В ходе онлайн-совещания со своими полпредами в федеральных округах президент отметил, что по всей стране уже предпринимаются меры по ограничению работы учреждений. Однако в некоторых регионах местные власти предпочитают «закрывать глаза» на нарушения.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Подсчитан индекс самоизоляции в российских городах
- Адвокат назвала избыточной мераой приостановку заключения и расторжения браков
- Штаб: Больше трети заболевших молодые люди от 18 до 40 лет
- Умер автор пьесы «Покровские ворота» Леонид Зорин
- Восемь человек с коронавирусом скончались за сутки в России