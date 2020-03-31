Госдума приняла закон об уголовной ответственности за нарушение карантина

В случае, если действия нарушителя привели к смерти человека или создали условия для массового заражения людей, полагается штраф от одного до двух миллионов рублей, либо лишение свободы на пять лет. А в случае смерти двух или более лиц максимальный срок лишения свободы увеличивается до семи, отмечает Свободная пресса.

Добавим, ранее депутаты приняли и поправку в КоАП, согласно которой юридических лиц будут штрафовать на сумму до 10 миллионов рублей за распространение фейков о COVID-19.

Ранее НСН писала, что отслеживать нарушителей карантина будут по геолокации. Об этом на пресс-конференции НСН «Из карантина за решётку: Как накажут нарушителей режима самоизоляции?» член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Татьяна Кусайко.

Между тем, Владимир Путин призвал жестко относиться к нарушителям карантинных мер на фоне распространения коронавируса: глава государства заявил, что такие люди проявляют преступную халатность.

В ходе онлайн-совещания со своими полпредами в федеральных округах президент отметил, что по всей стране уже предпринимаются меры по ограничению работы учреждений. Однако в некоторых регионах местные власти предпочитают «закрывать глаза» на нарушения.

