В Госдуме предложили ограничить трафик Facebook и Twitter на время всеобщего карантина

Депутат «Единой России» Антон Горелкин считает, что в связи с перегруженностью сетей нужно ограничивать доступ к Facebook, Twitter и Telegram, - ресурсам, которые не исполняют требования российского законодательства. По его мнению, приоритет должен быть отдан в этих условиях трафику отечественных интернет-сервисов и зарубежных, которые платят налоги в России, пишет «Коммерсант».

Парламентарий направил свою инициативу на рассмотрение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Минкомсвязи, сообщает РИА ФАН.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в эфире НСН подтвердил рост трафика, но подчеркнул, что запаса прочности у операторов на этот случай должно хватить.

«С точки зрения загруженности, действительно, есть локальный рост трафика в Москве, Петербурге, в меньшей степени - в других крупных городах. Москва сейчас – лидер по объёмам трафика, который из бизнес-центров переместился в спальные районы. В среднем мы можем наблюдать рост как у мобильных операторов – он незначительный, 15-20%, так и у провайдеров. В России на сегодняшний день самые качественные телеком-сети. Запас прочности сегодня – где-то 50% по ёмкости сети, и выбрать весь этот запас люди не смогут», - уверен он.

По словам Муртазина, локальные проблемы у пользователей всё же могут возникнуть, причём привязки к району здесь нет: в одно доме всё может быть нормально, а в соседнем – перебои.







