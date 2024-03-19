Госдума приняла закон об освобождении за участие в СВО от уголовного наказания

Госдума приняла в третьем (окончательном) чтении закон, определяющий механизм освобождения осужденного от наказания в случае заключения им контракта о военной службе в период мобилизации, военного положения и военного времени. Об этом сообщило агентство ТАСС.

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Принятый Государственной думой документ закрепляет в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах России порядок освобождения от ответственности лиц, виновных в преступлениях средней или небольшой тяжести. Закон не предусматривает освобождение от наказания за преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства.

Ранее президент России Владимир Путин помиловал 52 заключенных женщин — среди них беременных и женщины с несовершеннолетними детьми. Также в числе помилованных женщины-заключенные, родственники которых участвуют в спецоперации.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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