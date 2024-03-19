Госдума приняла закон об освобождении за участие в СВО от уголовного наказания

Принятый Государственной думой документ закрепляет в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах России порядок освобождения от ответственности лиц, виновных в преступлениях средней или небольшой тяжести. Закон не предусматривает освобождение от наказания за преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства.

Ранее президент России Владимир Путин помиловал 52 заключенных женщин — среди них беременных и женщины с несовершеннолетними детьми. Также в числе помилованных женщины-заключенные, родственники которых участвуют в спецоперации.

