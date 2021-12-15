Госдума приняла закон об обязательной эвакуации граждан из зоны ЧС

Госдума приняла в третьем чтении закон, обязывающий граждан сразу после получения соответствующего указания эвакуироваться с территорий при угрозе возникновения природной или техногенной чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает ТАСС.

Госдума поддержала законопроект об эвакуации граждан из зоны ЧС по первому требованию

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, документ вводит обязанность для россиян «эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, или из зоны ЧС с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий». Также предлагается обязать федеральные органы исполнительной власти обеспечивать постоянный доступ МЧС к информационным системам для «своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации».

При этом законопроект не предусматривает принудительную эвакуацию граждан из зоны ЧС. Кроме того, документ направлен на защиту россиян только от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций и не регулирует связанные с пандемией ситуации.

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ФОТО: РИА Новости/Пресс-служба Госдумы РФ
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