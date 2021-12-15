Госдума приняла закон об обязательной эвакуации граждан из зоны ЧС

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, документ вводит обязанность для россиян «эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, или из зоны ЧС с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий». Также предлагается обязать федеральные органы исполнительной власти обеспечивать постоянный доступ МЧС к информационным системам для «своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации».

При этом законопроект не предусматривает принудительную эвакуацию граждан из зоны ЧС. Кроме того, документ направлен на защиту россиян только от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций и не регулирует связанные с пандемией ситуации.

