Госдума поддержала законопроект об эвакуации граждан из зоны ЧС по первому требованию
Госдума в первом чтении приняла законопроект, исключающий правовую неопределенность проведения эвакуации при чрезвычайных ситуациях (ЧС) и устанавливающий обязанность граждан эвакуироваться из зоны ЧС с момента получения соответствующего сообщения, передает РИА Новости.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, предложенный правительством проект призван решить вопросы информационного обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС и информирования граждан о потенциальных угрозах катастроф и стихийных бедствий.
Согласно законопроекту, россиян обяжут эвакуироваться с территорий, на которых существует угроза возникновения ЧС, или непосредственно из зоны ЧС «с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий», пишут «Невские новости».
Сообщения о потенциальных угрозах могут быть получены от федеральных и региональных органов государственной власти, а также органов местного самоуправления и организаций.
Также законопроект предлагает обеспечить доступ МЧС РФ к информационным системам в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
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