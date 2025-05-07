Первая леди Бразилии рассказала о своих русских предках
Первая леди Бразилии Розанжела Лула да Силва заявила, что ее предки происходят из России, сообщает РИА Новости. В ходе выступления на мероприятии в Высшей школе экономики она рассказала, что не знала о части своей семьи, которая эмигрировала в Бразилию из России.
По словам Лулы да Силвы, ее бабушка по материнской линии и ее родители прибыли в Бразилию и поселились в штате Парана, где родилась сама первая леди.
Розанжела подчеркнула, что, зная об этом, чувствует себя очень комфортно в России. Она добавила, что для нее большая радость находиться здесь, в стране, с которой связаны корни ее семьи.
7 мая президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в Москву для участия в торжествах, посвященных 80-летию Победы. Визит был организован по приглашению российского президента Владимира Путина, передает «Радиоточка НСН».
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