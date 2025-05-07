Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Внуково

Ограничения на выпуск и прием пассажирских лайнеров ввели с 21:01 7 мая в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

В Домодедово временно ограничили прием и выпуск самолетов

Отмечается, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов. В пресс-службе аэропорта уточнили, что расписание полетов будет скорректировано.

Ранее в московском аэропорту «Домодедово» с 19:15 мск ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
ТЕГИ:Гражданская АвиацияЗапрет ПолётовЗапрет ПолетовВнуково Аэропорт

Горячие новости

Все новости

партнеры