Семь из десяти россиян изменили финансовые привычки в 2025 году
Большинство россиян (57%) после получения зарплаты в первую очередь оплачивают коммунальные услуги, аренду жилья и обучение детей. Такие данные были получены в результате опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», сообщает «Газета.Ru».
Среди других приоритетных расходов респонденты назвали платежи по кредитам и ипотеке, которые составляют 29% от общего числа участников. В тройку лидеров также вошли накопления и инвестиции — такой вариант выбрали 36% опрошенных.
В числе других расходов — закупки продуктов и бытовой химии впрок (22%), расходы на здоровье (8%), а также возвращение долгов друзьям и родственникам (7%). 11% респондентов после получения зарплаты тратят деньги на «праздник для себя», включая доставку еды, посещение кафе, баров или покупку товаров для хобби.
Опрос также затронул изменения в финансовом поведении россиян за последний год. 60% участников признались, что стали иначе распоряжаться деньгами. 39% стали более тщательно планировать бюджет, чтобы хватало до следующей зарплаты, а 12% увеличили личные расходы, решив «жить моментом». Только 9% начали больше инвестировать, а 28% сохранили прежний подход к финансам, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru