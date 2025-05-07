Семь из десяти россиян изменили финансовые привычки в 2025 году

Большинство россиян (57%) после получения зарплаты в первую очередь оплачивают коммунальные услуги, аренду жилья и обучение детей. Такие данные были получены в результате опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», сообщает «Газета.Ru».

Среди других приоритетных расходов респонденты назвали платежи по кредитам и ипотеке, которые составляют 29% от общего числа участников. В тройку лидеров также вошли накопления и инвестиции — такой вариант выбрали 36% опрошенных.

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В числе других расходов — закупки продуктов и бытовой химии впрок (22%), расходы на здоровье (8%), а также возвращение долгов друзьям и родственникам (7%). 11% респондентов после получения зарплаты тратят деньги на «праздник для себя», включая доставку еды, посещение кафе, баров или покупку товаров для хобби.

Опрос также затронул изменения в финансовом поведении россиян за последний год. 60% участников признались, что стали иначе распоряжаться деньгами. 39% стали более тщательно планировать бюджет, чтобы хватало до следующей зарплаты, а 12% увеличили личные расходы, решив «жить моментом». Только 9% начали больше инвестировать, а 28% сохранили прежний подход к финансам, передает «Радиоточка НСН».

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