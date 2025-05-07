На подлете к Москве уничтожили еще три беспилотника

Еще три беспилотника ВСУ атаковали Москву, заявил в своем Telegram-канале столичный мэр Сергей Собянин.

Собянин заявил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника

По его словам, летательные аппараты ликвидировали российские силы ПВО, а на месте падения обломков находятся представители экстренных служб.

Ранее в московском аэропорту «Домодедово» с 19:15 мск были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:Мэр МосквыСергей СобянинМоскваВСУБеспилотники

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