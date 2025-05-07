Хуситы атаковали американский авианосец в Красном море до прекращения огня

Келлог заявил, что Киев согласен на всеобъемлющее 30-дневное перемирие

Эстония отказала Фицо в разрешении на пролет его самолета над своей территорией по пути в Москву

Акинфеев прояснил ситуацию по поводу регистрации товарного знака «нога бога»

Союз пассажиров посоветовал пассажирам, которых долго держали в самолете, жаловаться