Хуситы атаковали американский авианосец в Красном море до прекращения огня
Представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah сообщил, что мятежники-хуситы нанесли удар по американскому авианосцу Harry Truman в Красном море до вступления в силу соглашения о прекращении огня между США и Йеменом.
Сариа уточнил, что операция была проведена с использованием баллистической ракеты и беспилотников, направленных не только на авианосец, но и на сопровождавшие его военные корабли, отмечает издание «Профиль».
Удар был нанесен в северной части Красного моря. Сариа отметил, что атака стала возможной до того, как США официально объявили о прекращении агрессии против Йемена.
Он подчеркнул, что эта операция была важным шагом для хуситов, направленным на противостояние американским действиям в регионе, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд рассмотрит иск рэпера Влади о снятии статуса иностранного агента
- Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Внуково
- Хуситы атаковали американский авианосец в Красном море до прекращения огня
- На подлете к Москве уничтожили еще три беспилотника
- Премьера «Красного шелка» в Китае приурочена к юбилею победы
- Польша отказалась от репараций от Германии
- Москва опровергла утверждения США о несогласии с перемирием
- Акинфеев опроверг регистрацию товарного знака «нога бога»
- Трамп заявил о приближении момента решений по Украине
- Россиянина осудят за расправу над участниками дорожного конфликта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru