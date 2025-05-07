Хуситы атаковали американский авианосец в Красном море до прекращения огня

Представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah сообщил, что мятежники-хуситы нанесли удар по американскому авианосцу Harry Truman в Красном море до вступления в силу соглашения о прекращении огня между США и Йеменом.

Сариа уточнил, что операция была проведена с использованием баллистической ракеты и беспилотников, направленных не только на авианосец, но и на сопровождавшие его военные корабли, отмечает издание «Профиль».

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Удар был нанесен в северной части Красного моря. Сариа отметил, что атака стала возможной до того, как США официально объявили о прекращении агрессии против Йемена.

Он подчеркнул, что эта операция была важным шагом для хуситов, направленным на противостояние американским действиям в регионе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ZUMA / TASS
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