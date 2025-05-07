Суд рассмотрит иск рэпера Влади о снятии статуса иностранного агента

Замоскворецкий суд Москвы назначил рассмотрение иска участника группы «Каста» рэпера Влади (Владислава Лешкевича) (признан в РФ иноагентом) к Министерству юстиции на 26 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Судебное заседание было назначено после беседы с сторонами, прошедшей в среду. В ней рассматривался иск рэпера, который оспаривает решение Минюста о внесении его в реестр иностранных агентов.

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Министерство юстиции России внесло Лешкевича в этот реестр в январе 2024 года.

В ведомстве утверждают, что он активно распространял материалы, характерные для иноагентов, а также распространял ложную информацию о политике российских властей и выступал против проведения специальной военной операции на Украине, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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