Госдума приняла закон об электронном извещении о ДТП

Госдума приняла сразу во втором и третьем, окончательном чтении закон, позволяющий оформлять электронное извещение о ДТП по европротоколу через мобильные приложения страховщиков.

Теперь автовладельцы смогут составлять извещение о ДТП без вызова дорожных инспекторов и заполнения бумажных бланков. Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

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Сейчас извещение об аварии в электронной форме можно составить через портал госуслуг. Новый закон позволит делать это и через официальные сайты (мобильные приложения) страховщиков. Доступ к таким ресурсам может осуществляться в том числе с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Инициатором документа выступило правительство России. Ранее Госдума приняла законопроект в первом чтении.


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:СтраховкаДТПАвтомобилисты

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