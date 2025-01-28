Госдума приняла закон об электронном извещении о ДТП
Госдума приняла сразу во втором и третьем, окончательном чтении закон, позволяющий оформлять электронное извещение о ДТП по европротоколу через мобильные приложения страховщиков.
Теперь автовладельцы смогут составлять извещение о ДТП без вызова дорожных инспекторов и заполнения бумажных бланков. Закон вступит в силу со дня официального опубликования.
Сейчас извещение об аварии в электронной форме можно составить через портал госуслуг. Новый закон позволит делать это и через официальные сайты (мобильные приложения) страховщиков. Доступ к таким ресурсам может осуществляться в том числе с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Инициатором документа выступило правительство России. Ранее Госдума приняла законопроект в первом чтении.
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